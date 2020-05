25.05.2020 h 16:54 commenti

Coronavirus, deceduta un'anziana: è la 46esima vittima a Prato dall'inizio dell'epidemia

Nessun nuovo caso e il bilancio resta fermo a 562. Buono il quadro toscano: 5 casi, due decessi, 67 guarigioni. In calo il numero delle persone in isolamento, praticamente stabile quello dei ricoveri. In Toscana 10.067 positivi, 1.015 morti, 7.416 guariti

E' di Prato una delle due vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana. Nessuno dei cinque nuovi casi, invece, è residente nell'area pratese che, dunque, segna 46 decessi e 562 contagi. Il bollettino della Regione, che fotografa la situazione alle 12 di oggi, lunedì 25 maggio, restituisce un'altra fotografia di forte speranza per tutto il territorio: 5 nuovi casi emersi dai 1.288 test analizzati che portano il totale dei contagiati a 10.067, due decessi – due donne, età media 91 anni – che fanno salire il bilancio a 1.015 e 67 guarigioni che fanno contare in tutto 7.416 pazienti tra negativi dopo il doppio tampone di controllo e asintomatici dopo le cure per contrastare l'infezione.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia per numerosità dei casi con 270 contagi ogni 100mila abitanti contro una media nazionale di 381, e all'undicesimo per tasso di mortalità con 27 decessi ogni 100mila abitanti rispetto ad una media nazionale di 54.

Praticamente stabile il numero dei ricoveri: al momento sono 189 le persone in ospedale, 3 più di ieri, e di queste 37 sono in terapia intensiva. Scende il numero delle persone in isolamento a casa con sintomi lievi – 1.447, 67 in meno nelle ultime 24 ore – e quello delle persone sottoposte a sorveglianza attiva per aver avuto contatti diretti con contagiati: 7.559, 171 in meno.

Aumenta costantemente il bilancio dei tamponi che ha superato quota 230mila, assestandosi per la precisione a 230.273 e di questi 1.138 sono stati fatti ieri.











