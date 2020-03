Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha deciso di dare il proprio contributo alla sanità pratese in questo momento di emergenza nazionale dettato dal Coronavirus. Attingendo dal proprio fondo straordinario, donerà 300mila euro all’acquisto diretto di macchinari diagnostici specifici per il reparto di rianimazione del Santo Stefano. Con questo obiettivo tale cifra si sommerà ai 450mila euro raccolti da un gruppo di imprenditori pratesi che fanno capo alla onlus Spes Docet. Il tipo di macchinario da acquistare sarà indicato dalla direzione generale dell'Asl Toscana Centro.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Franco Bini, lancia l’appello per una ulteriore mobilitazione da parte di tutti coloro che possono dare una mano. “Adesso è il momento dei fatti, le parole servono davvero a poco --afferma Bini – Del resto i pratesi nel momento della difficoltà riescono sempre a dare il meglio, ora ognuno di noi deve fare la sua parte: oltre a contribuire con comportamenti rigorosi al contenimento del virus, può impegnarsi a sostenere il nostro ospedale. Siamo riusciti a uscire da tante difficoltà e da tante crisi, se sappiamo aiutarci reciprocamente ce la faremo”.La lunga sequenza di donazioni di mascherine a chi è in prima linea, intanto, prosegue senza sosta. In particolare la comunità cinese, in questi giorni particolarmente presente a favore dei sanitari e delle autorità locali, ha effettuato una nuova donazione al Santo Stefano. Accompagnati dal consigliere comunale Marco Wong, molte associazioni cinesi del territorio hanno consegnato alla direzione ospedaliera migliaia mascherine, guanti, camici e disinfettanti appena arrivati dalla Cina.