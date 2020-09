26.09.2020 h 17:22 commenti

Coronavirus, dai test sierologici tante positivitá da verificare con i tamponi

Nell'ambito dell' iniziativa "Movida Si...Cura" organizzata a Montemurlo e a Prato sono venti le persone risultate positive alla presenza degli anticorpi al Covid 19. Questa sera si replica in piazza del Comune a Prato

Nelle due serate di “Movida Si ...Cura” organizzate, ieri 25 settembre, a Montemurlo e a Prato per venti persone è stato richiesto il tampone, in seguito all’esito positivo del test rapido per la ricerca degli anticorpi al Covid 19,Nonostante il tempo incerto, a Oste, 282 hanno partecipato aderito all’iniziativa, superando così il risultato del primo giorno in piazza Donatori di sangue quando il numero dei test eseguiti si fermò a 220."Grazie ai test siamo riusciti a individuare dieci positivi- ha commentato il sindaco Simone Calamai- La prevenzione è l'unica strada per cercare di contenere il diffondersi dell'epidemia. Un doveroso ringraziamento a tutti i cittadini per il grandissimo senso di responsabilità dimostrato ancora una volta. Grazie anche a tutti i volontari delle nostre associazioni per l'impegno e la dedizione dimostrate" .In piazza del Comune a Prato , dove questa sera si replica l’iniziativa , la partecipazione è stata meno sentita rispetto alle altre due iniziative: sono 270 le persone che si sono sottoposte al test rapido e per dieci di loro sono stati rilevati gli anticorpi. “Nonostante il campione ridotto – fanno sapere dalla Croce Rossa che ha coordinato l’iniziativa – i casi di positività del test sono in proporzione abbastanza alti. Tutti erano asintomatici. Per questo rinnoviamo l’appello al senso di responsabilità a sottoporsi all’indagine”."Movida Si...Cura" è promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con le Misericordie, l’Anpas e la Croce Rossa Italiana.