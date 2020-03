04.03.2020 h 18:31 commenti

Coronavirus, da domani al 15 marzo chiuse le scuole e le università in tutta Italia

L'annuncio ufficiale è stato dato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina al termine della riunione del governo

Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Prato da domani, 5 marzo, fino al 15 marzo per l'emergenza coronavirus. La decisione, che riguarda anche le università, è stata ufficializzata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine della riunione del consiglio dei ministri di oggi. La misura, adottata "in via prudenziale" è stata presa con un decreto in vigore da oggi che sarà firmato entro questa sera dal presidente del Consiglio. L'annuncio è stato dato dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Conte ha aggiunto: "Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità".

"Attendiamo il provvedimento ufficiale con tutti i dettagli per ulteriori aggiornamenti - si spiega in una nota del Comune -. L'amministrazione comunale sta già contattando i dirigenti scolastici e dando le prime informazioni sui canali ufficiali".

Per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali domani mattina all'orario di apertura sarà garantita la presenza del personale scolastico per spiegare la situazione ai genitori che eventualmente non fossero stati raggiunti dalle comunicazioni. Inoltre, dato che i nidi comunali sono dotati di cucina interna e hanno una scorta, se pur limitata, di derrate alimentari affinché non vi sia alcuno spreco l'Amministrazione sta provvedendo a organizzare la donazione di questi alimenti. Al momento il Comune di Prato è in attesa del decreto ufficiale nel quale sono previsti ulteriori provvedimenti su manifestazioni o eventi pubblici. Solo dopo la lettura del decreto ufficiale sarà possibile comunicare ulteriori provvedimenti.

"Capiamo il disagio provocato dalla chiusura delle scuole ma adesso è il momento di seguire le indicazioni nazionali. A Prato a oggi non ci sono situazioni critiche, né si registrano nuovi casi positivi. Continuiamo a lavorare per dare tutte le informazioni utili ai cittadini seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie e del Governo", sottolinea il sindaco Matteo Biffoni.