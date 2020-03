Se i cinesi sono pronti alla serrata dei loro pronto moda in attesa di momenti migliori, le categorie economiche e sociali italiane chiedono aiuto al Comune per fronteggiare gli effetti del Coronavirus su fatturati e forza lavoro. L'incontro si è tenuto questo pomeriggio, 2 marzo, in palazzo comunale alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e degli assessori Benedetta Squittieri, Ilaria Santi e Simone Mangani.Il primo settore a essere colpito è quello turistico. Federalberghi ha registrato un calo delle presenze del 70% rispetto allo stesso periodo del 2019 e le disdette per febbraio, marzo e aprile nei sette alberghi pratesi 4 stelle si traducono in mancate entrate per quasi 800mila euro. Cifre a cui vanno aggiunte anche le mancate prenotazioni. La cancellazione delle gite scolastiche per Cap si traduce in una perdita di 500.000 euro e in prospettiva sembra accentuarsi anche la rinuncia ai viaggi organizzati da parte degli adulti.Il distretto tessile invece, presenta già i primi preoccupanti segni di rallentamento che a breve si tradurranno in un blocco della produzione se il contesto nazionale e internazionale resterà l'attuale. "Fra tre-sei mesi avremo un calo importante perchè lavoriamo su commesse. - spiega, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord - Quindi tutto ciò che avviene ora avrà effetto poi. Il commerciale è fermo e le fiere per mostrare la collezione estate 2021 sono state sottotono. Siamo preoccupati". Stop alla produzione significa anche personale a casa. I più fortunati tutelati da ferie e ammortizzatori sociali, i precari senza lavoro. Cosa che preoccupa e non poco i sindacati: "Abbiamo già qualche segnale nella logistica e nel merci. Niente di eclatante ma c'è. - afferma, segretario generale della Cgil - Abbiamo invece un aumento del 30% dell'utilizzo del fondo di integrazione salariale dell'artigianato che è un ammortizzatore utilizzabile da quelle imprese artigiane iscritte all'ente bilaterale che a Prato sono 1.700. Il dato comprende anche il mese di gennaio quando l'emergenza Coronavirus non era ancora esplosa". E a proposito di ammortizzatori, imprenditori e sindacati hanno chiesto al sindaco di farsi portavoce della necessità di interpretazioni più ampie della normativa sulla cassa integrazione ordinaria e di eventuali deroghe per il suo utilizzo.Per quanto di competenza invece, il mondo produttivo ha chiesto il rinvio delle scadenze dei tributi comunali o di ridurne la portata. "Lavoreremo a stretto contatto con tutte le parti della città sia per recepirne difficoltà e proposte, sia per poter essere efficaci nelle richieste verso gli organi regionali e statali, consapevoli che quello che sta accadendo potrebbero avere strascichi anche nei prossimi mesi - sottolinea il sindaco-. Oggi c'è preoccupazione per il settore ricettivo, ma anche per il manifatturiero dove tra qualche tempo si vedranno le reali conseguenze sugli ordini. Siamo pronti a valutare da un punto di vista tecnico, anche insieme agli altri Comuni, la possibilità di posticipare il pagamento di qualche tassa comunale se questo può dare respiro alle imprese". Su questo fronte infatti il Comune di Prato ha già la Cosap pari a zero euro, mentre l'Imu viene riscossa per lo Stato e quindi non può esserci autonomia di decisione, mentre su un posticipo del pagamento della Tari potrà essere fatta una valutazione insieme agli altri territori dell'area.Il confronto prosegue ed è aggiornato al 10 marzo. "Abbiamo deciso che il tavolo di lavoro si riunirà con cadenza settimanale, per attivare il monitoraggio costante sui numeri e i casi di eventuale difficoltà, per poter intervenire sul breve e medio termine - sottolinea l'assessore Squittieri -. Il Comune deve tenere conto di tutti gli interventi possibili e sostenibili per il nostro territorio. Quello che è certo è che Prato non si è mai fermata e affronterà unita ogni intervento necessario".