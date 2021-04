22.04.2021 h 13:13 commenti

Coronavirus, crescono ancora i contagi: 124 nelle ultime 24 ore. Altri due morti

Casi in risalita anche su scala regionale dove se ne contano 1.041. Le vittime sono 33 per un totale che sale a 5.975. In calo il numero dei ricoveri nei reparti Covid, stabile nelle terapie intensive

Sono 124 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato rilevati nelle ultime 24 ore. Un numero in aumento rispetto a ieri che ricalca l'andamento regionale dove i contagi tornano sopra quota mille, per la precisione 1.041. I decessi sono 2 nell'area pratese – uomini di 63 e 80 anni ricoverati all'ospedale Santo Stefano – e 33 in Toscana: 21 uomini e 12 anni con un'età media di 79 anni. E' questo il quadro che emerge dalla lettura del bollettino diffuso oggi, giovedì 22 aprile, dalla Regione per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Da inizio epidemia, nell'area pratese, si contano 19.847 contagi e 489 morti; in Toscana, invece, quasi 220mila casi e quasi 6mila vittime.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 25mila tamponi che, esclusi i test di controllo, hanno registrato una positività in ulteriore salita all'11,9 per cento.

In calo il numero dei ricoveri: oggi sono 1.781 i pazienti negli ospedali toscani, 27 in meno di ieri; dei 1.781 ricoverati, sono 257 quelli in terapia intensiva. Non migliora la situazione a Prato: completi i 154 posti in area Covid al Santo Stefano e liberi due letti su 20 disponibili in terapia intensiva; centro La Melagrana senza nessun letto libero dei 42 disponibili, palazzina ovest del vecchio ospedale con 21 letti occupati su 23 e centro Pegaso con 4 letti liberi dei 58 di cui dispone.

Sono quasi 1.500 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore e nella maggior parte dei casi si tratta di guarigioni virali, vale a dire persone risultate negative al doppio tampone di controllo.







