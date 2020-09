26.09.2020 h 15:06 commenti

Coronavirus: cresce il numero dei contagiati, altri 9 positivi

In tutta la provincia i contagiati sono 855 mentre in Toscana, dall’inizio dell’emergenza, sono 14.465. Centodieci i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, l'età media dei positivi è di 42 anni

Sono 9 i nuovi casi positivi registrati a Prato nelle ultime 24 ore: 3 sono cittadini stranieri collegati a un caso precedente, che l’Asl sta monitorando in quanto piccolo focolaio.

In tutta la provincia, quindi, i contagiati sono 855 mentre in Toscana, dall’inizio dell’emergenza, sono 14.465 di cui centodieci i nuovi casi. L’età media è di 42 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 38% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico Quattro casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, il 41% è un contatto collegato a un precedente caso. Dei centodieci nuovi positivi Covid-19 segnalati, 61 sono stati identificati durante il tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening . Oggi si registra anche un decesso, un anziano di 88 anni, in provincia di Massa Carrara, il bilancio dei morti raggiunge così quota 1.157 , di cui 54 a Prato. Sono 3.219 le persone positive in isolamento a casa ( più 2,2%), 6.342 ( più 7,5%) quelle in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.









