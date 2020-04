06.04.2020 h 14:54 commenti

Coronavirus, controlli sulle strade: il 10 per cento delle persone fuori di casa senza motivo

Altri 123 denunciati tra sabato e domenica. Raffica di verifiche su tutto il territorio provinciale. Dall'entrata in vigore delle restrizioni, denunciate e multate quasi 800 persone

Solo nel fine settimana altre 123 persone – il 10 per cento di quelle fermate – sono state sanzionate per la violazione del provvedimento governativo che vieta di uscire di casa salvo motivi di necessità come il lavoro, la salute o l'acquisto di beni primari. E' l'esito dei controlli delle forze dell'ordine, coordinati dalla prefettura, su tutto il territorio della provincia di Prato. Nel dettaglio: 1.220 persone e 778 esercizi commerciali controllati. Oltre alle 123 denunce per violazione della normativa per il contenimento del coronavirus, sono 10 le denunce per altri reati e una per aver fornito dichiarazioni false a pubblico ufficiale.

Dall'inizio del programma di restrizione, nell'area pratese sono state controllate 9.650 persone: 456 quelle denunciate e 322 quelle sanzionate per non aver rispettato il provvedimento; 7.984 i negozi finiti nel mirino delle forze dell'ordine e 3 i titolari denunciati per inadempienze.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus