16.11.2020 h 15:36 commenti

Coronavirus, continua a salire il numero dei contagiati: se ne contano altri 201. Un decesso

La Regione ha diffuso il bollettino con l'evoluzione delle ultime 24 ore. Nella provincia di Prato il numero di casi sale a 7.197 e quello dei decessi a 108. In aumento i ricoveri: tra reparti Covid e terapie intensive sono 2.061 i pazienti negli ospedali toscani

Sono 201 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato - tra questi anche un neonato di un mese - che portano il totale a 7.197. Si muove anche il bilancio dei decessi con un altro morto che fa salire il consuntivo a 108: si tratta di un pratese di 82 anni che era ricoverato all'ospedale di Pistoia. Da registrare anche il pratese di 78 anni morto a causa del coronavirus ieri all'ospedale fiorentino di Careggi: Giuseppe Gnocchi, ma tutti lo chiamavano Corrado, storico volontario della Pubblica assistenza ( leggi ). Sono questi i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, lunedì 16 novembre, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Entrando nel dettaglio della provincia di Prato, sono 153 i casi in città, 17 a Montemurlo, 12 a Carmignano e il resto divisi tra Cantagallo, Vaiano, Vernio e Poggio a Caiano.Complessivamente i nuovi casi in Toscana sono 2.433 con un numero totale di persone che hanno contratto l'infezione che si sfiora quota 82mila mentre va verso quota 55mila il numero delle persone attualmente positive. Sono di poco superiori a 15.500 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, un numero che aggiunto al totale di ieri fa salire a oltre un milione 347mila i tamponi effettuati da quando è scoppiata la pandemia.36 i decessi: 19 uomini e 17 donne con un'età media di 83 anni. Ad oggi in Toscana sono decedute 1.915 persone.Continua ad aumentare il carico negli ospedali: 2.061 i pazienti ricoverati, 284 dei quali in terapia intensiva; ieri se ne contavano, tra reparti covid e terapie intensive, 53 in meno. All'ospedale di Prato è stabile - 148 - il numero dei pazienti ricoverati in area covid mentre in terapia intensiva i letti occupati sono 29, uno in più di ieri. Sale anche il numero delle guarigioni: 864 in più e così da febbraio a oggi sono più di 26mila le persone che hanno definitivamente sconfitto il virus o lo hanno reso privo di sintomi.Nel bollettino riferimenti anche alle persone in isolamento per aver avuto contatti con pazienti risultati positivi: 44.297.Toscana ottava in Italia per numerosità di casi con Prato che guida la classifica regionale con 2.793 positivi ogni 100mila abitanti rispetto a una media che si ferma a 1.953. Per quanto riguarda la mortalità, la Toscana è invece undicesima con 51 morti ogni 100mila abitanti rispetto ad una media nazionale di 75.