12.03.2020 h 17:37 commenti

Coronavirus, contagiata anche una bambina di 6 anni. Primo caso in Val di Bisenzio con una donna

Nelle 24 ore altri quattro tamponi positivi che portano a 25 il totale tra Prato e provincia. Dopo l'escalation di ieri con il caso della Rsa di Comeana si è fermata la curva di crescita

Quattro nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato oggi, giovedì 12 marzo, con il totale che sale a 25 tamponi positivi. Tra questi anche una bambina di 6 anni, la prima minorenne colpita dal Covid-19 a Prato. La piccola è stata sottoposta al tampone dopo aver accusato problemi respiratori e febbre. Il test ha dato esito positivo. Tra i contagiati anche una donna di Sant'Ippolito di Vernio, primo paziente nella Val di Bisenzio a risultare infetta. A comunicarlo, senza fornire ulteriori particolari, il sindaco di Vernio Giovanni Morganti, che invita la popolazione a mantenere la calma.

La bambina è ricoverata nel reparto di pediatria; il tampone è stato fatto anche ai genitori. Ricoverata all'ospedale anche la donna di Vernio le cui condizioni sarebbero discrete.

Dopo il picco di casi registrato ieri e dovuto al contagio di nove anziani della Rsa di Comeana, l'aumento dei positivi è tornato, nella provincia di Prato, ai livelli dei giorni scorsi: ieri i casi erano 21, oggi sono 25 con un andamento che dunque conferma un trend di crescita contenuto. L'Asl nel suo conteggio, che è diverso rispetto a quello della Regione, indica invece cinque nuovi casi: oltre alla bambina, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano; due donne di 58 e 60 anni, entrambe ricoverate in ospedale ma non gravi; e due uomini, di 76 e 28 anni, tutti e due in isolamento fiduciario nel proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione. C'è poi un uomo di 52 anni di Firenze che è stato ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano di Prato.

Sono 2.163, in tutta la Asl Toscana centro, le persone in isolamento domiciliare, 134 più di ieri.