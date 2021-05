26.05.2021 h 14:33 commenti

Coronavirus, nessun morto e contagi in calo: nelle ultime 24 ore nell'area pratese ne sono stati accertati 19

In Toscana sono 258 i nuovi casi e 11 i decessi. Circa 19mila i tamponi testati. Arretra ancora il numero dei ricoveri: negli ospedali, complessivamente, 42 pazienti in meno

Continua a diminuire il numero di nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore, in tutta l'area pratese, ne sono stati accertati 19 che portano il totale a 22.151. A livello regionale, 258 i nuovi casi e 11 i decessi: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 82 anni. Nessuna vittima a Prato.

Sono questi i dati dell'ultimo bollettino che la Regione ha diffuso oggi, mercoledì 26 maggio, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Dall'inizio dell'emergenza, in Toscana, si contano 240.192 contagi e 6.657 morti. Le ultime positività sono emerse dall'analisi di circa 19mila tamponi.

Scende di 42 unità il numero dei ricoveri: nei reparti Covid degli ospedali toscani sono occupati complessivamente 530 letti, mentre sono 130 quelli occupati nelle terapie intensive.

Questa la situazione a Prato: all'ospedale Santo Stefano occupati 63 degli 80 posti letto disponibili in area Covid, e 13 su 20 in terapia intensiva; un solo letto libero dei 42 del centro La Melagrana e 24 posti occupati su 40 al centro Pegaso.

