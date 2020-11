27.11.2020 h 14:51 commenti

Coronavirus, confortante il quadro delle ultime 24 ore: 49 nuovi casi. Tre i decessi

In Toscana 1.117 le positività emerse. Calano i ricoveri e aumentano le guarigioni: lo dice il bollettino diffuso dalla Regione. 66 i decessi compresi alcuni che risalgono alle settimane passate ma che non erano stati ancora comunicati

Numeri confortanti dal monitoraggio delle ultime 24 ore sull'andamento del coronavirus nell'area pratese: 49 i nuovi casi che segnano un crollo verticale rispetto agli ultimi giorni e portano il bilancio a 8.834. Nel dettaglio: 28 a Prato, 9 a Carmignano, 5 a Montemurlo e il resto tra Vaiano, Vernio, Cantagallo e Poggio a Caiano. E' quanto ha comunicato la Regione oggi, venerdì 27 novembre, nel consueto bollettino che fa il punto sulla situazione in Toscana dove si contano 1.117 positività che fanno salire il totale sopra 100mila. I decessi sono 3 a Prato (totale da inizio epidemia 163) e 66 in tutta la regione (totale 2.516); tra le 66 vittime ce ne sono alcune il cui decesso risale alle settimane scorse ma non era stato ancora comunicato. Le vittime pratesi sono due uomini di 73 e 81 anni, entrambi ricoverati al Santo Stefano, e una donna di 91 ricoverata al centro La Melagrana.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 15mila tamponi con una incidenza positiva del 7,7 per cento; nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti anche 3.260 tamponi rapidi.

Forte alleggerimento della pressione sugli ospedali: in Toscana le persone ricoverate nei reparti Covid sono 1.647, 68 in meno di ieri, e sono 278 in terapia intensiva, 3 in meno. Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Prato sono 28 su 32 i letti occupati mentre nell'area Covid si è assistito ad una riduzione dei degenti nelle ultime ore. Nessun posto libero, invece, alla palazzina ovest del vecchio ospedale e alla Melagrana.

Grosso balzo in avanti sul fronte della guarigioni: 2.655 i pazienti divenuti negativi o asintomatici.

Ad oggi in Toscana sono poco più di 46.500 le persone positive al coronavirus, poco più di 44.600 quelle in isolamento con sintomi lievi e poco più di 43.500 in isolamento precauzionale per aver avuto contatti con persone infette.



