27.12.2021 h 16:21 commenti

Coronavirus, conferimento dei rifiuti diversificato per i cittadini in quarantena

Necessario chiedere ad Alia lo speciale kit per la raccolta. La richiesta può essere fatta on line, tramite posta elettronica oppure tramite call center

covidsegnalazioni@aliaserviziambientali.it, oppure telefonare