08.03.2020 h 13:18 commenti

Coronavirus, chiuso in via precauzionale uno dei negozi dei Gigli

Caso sospetto per uno dei dipendenti del punto vendita Game 7 Athletics all'interno del centro commerciale. La decisione assunta dalla direzione anche in assenza di provvedimenti imposti dall'autorità sanitaria

Il centro commerciale I Gigli ha deciso di chiudere, a scopo precauzionale, uno dei negozi della galleria dopo il caso sospetto di coronavirus di uno dei dipendenti. Si tratta del punto vendita Game 7 Athletics, ex Universo Sport. Il dipendente abiterebbe a Quarrata e da almeno domenica 1 marzo scorso non sarebbe stato presente in negozio.

Al momento, secondo quanto comunicato, le autorità sanitarie non avrebbe deciso nessun tipo di quarantena né per il negozio né per il resto del personale, ma dalla direzione è stato ugualmente deciso di tenere chiuso il punto vendita a scopo precauzionale, informando della cosa il resto delle attività presenti, per le quali non è stato preso nessun provvedimento particolare.