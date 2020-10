24.10.2020 h 13:23 commenti

Coronavirus, chiusa in via precauzionale la Taverna della Rocca

Una decisione sofferta, ma fatta nel rispetto della clientela, che ha apprezzato la scelta lasciando molti commenti di solidarietà sulla pagina Facebook del ristorante

Chiuso da ieri 23 ottobre in via precauzionale il ristornate la Taverna della Rocca di Montemurlo per un caso di covid riscontrato fra il personale. Ad annunciarlo sulla pagina Facebook lo stesso titolare con un post, ora si aspettano le decisioni di Asl sui tempi di riaperta del locale. “Abbiamo rispettato tutti i protocolli – spiega il titolare Alfio Marchese – e nel rispetto della nostra clientela abbiamo deciso di abbassare la serranda in modo preventivo. Appena Asl ci comunicherà i tempi avviseremo i nostri clienti”.

Una decisione dolorosa che però è stata apprezzata da molti che hanno espresso la propria vicinanza rispondendo sulla stessa pagina “Grazie a tutti – è la risposta del ristoratore - per queste parole di sostegno e per la vicinanza che ci dimostrate. È sicuramente un momento duro per il nostro ristorante, per il settore a cui apparteniamo e in generale per tutto il mondo.”



