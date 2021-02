04.02.2021 h 13:34 commenti

Coronavirus, casi in risalita: 59 nelle ultime 24 ore. Un morto

Il totale delle positività nell'area pratese sale a 11.554, quello dei decessi a 290. L'ultima vittima è un uomo di 84 anni. In Toscana 760 nuovi contagi e 22 vittime. In calo i ricoveri: negli ospedali della regione ci sono 754 pazienti, 18 in meno di ieri

In risalita i casi di coronavirus nell'area pratese: nelle ultime 24 e sono stati rilevati 59 che portano il totale a 11.554. Un incremento che va di pari passo con quello registrato in Toscana dove i nuovi contagi, emersi dall'analisi di poco più di 16.500 tamponi tra molecolari e rapidi, sono 760 con un indice di positività, escludendo quelli di controllo, del 9,6 per cento. Su scala regionale, il bilancio dei casi sale a 136.539, mentre quello dei decessi, con i 22 delle ultime 24 ore, sale a 4.269. Le ultime vittime sono 13 donne e 9 uomini con un'età media di 85 anni. Tra le vittime, anche un pratese: un uomo di 84 anni, residente a Prato, morto all'ospedale Santo Stefano. I morti, nella provincia di Prato, sono in tutto 290. Ecco alcuni dei numeri contenuti nel bollettino diffuso oggi, giovedì 4 febbraio, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia.

Una buona notizia arriva dai ricoveri che hanno registrato un calo: nei reparti Covid degli ospedali toscani ci sono attualmente 754 pazienti (18 in meno di ieri), e di questi sono 112 – 3 in più – quelli in terapia intensiva.

Continua la campagna di vaccinazione: alle 12 di oggi si sono contate altre 4.241 somministrazioni per un complessivo di 134.698.

La Toscana è tredicesima in Italia per numerosità di casi ogni 100mila abitanti con Prato che guida la graduatoria regionale, undicesima per tasso di mortalità e ottava per percentuale di dosi di vaccino somministrate su quelle consegnate.





