24.12.2020 h 15:16

Coronavirus, casi in risalita: 49 nelle ultime 24 ore. Un morto all'ospedale Santo Stefano

La Regione ha aggiornato il quadro provincia per provincia. In tutta la Toscana 563 nuove positività e 35 decessi. Scende il numero dei ricoveri e sale ancora quello delle guarigioni

Risalgono i contagi nella provincia di Prato: 47 quelli accertati nelle ultime 24 ore, più del doppio di ieri. Nel dettaglio: 42 a Prato, 2 a Carmignano, uno a Montemurlo, uno a Poggio a Caiano e uno a Vaiano. Il numero totale dei casi sale a 10.224. Per quanto riguarda i decessi, si registra quello di un uomo di 96 anni, di Prato, ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Il numero delle vittime passa a 242. Sono questi i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, mercoledì 24 dicembre, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove i casi accertati nelle ultime 24 ore sono 563 con il bilancio che sale a oltre 117.500 e i decessi sono 35 con il totale delle vittime che sale a 3.552. Le ultime sono 17 uomini e 18 donne, età media 80 anni.

11.680 i tamponi eseguiti con una positività del 4,8 per cento. L'età media dei nuovi casi è 49 anni.

In calo i pazienti ricoverati negli ospedali toscani: 1.049 (20 in meno di ieri), 161 dei quali in terapia intensiva (5 in meno). All'ospedale Santo Stefano ci sono 65 pazienti in area Covid su 92 posti disponibili, e 7 in terapia intensiva su 20 a disposizione. Al centro La Melagrana 39 letti occupati su 42, 32 su 36 al vecchio ospedale, 4 su 20 al Centro Pegaso. Altri 21 malati di coronavirus sono ricoverati a Villa Fiorita.

In aumento le guarigioni: 916 quelle dichiarate nelle ultime 24 ore tra virali e cliniche.

La Toscana è undicesima in Italia sia per numerosità dei casi che per tasso di mortalità. Prato è prima in Toscana per l'incidenza di positività: 3.299 ogni 100mila abitanti.







