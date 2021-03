02.03.2021 h 14:28 commenti

Coronavirus, casi in risalita: 128 nelle ultime 24 ore e ci sono anche tre decessi

Nella provincia di Prato gli ultimi contagi doppiano quelli di inizio settimana. In Toscana altri 1.058 positivi e 13 decessi. Tasso di positività al 9,1 per cento escludendo i tamponi di controllo. Ancora in salita il numero dei ricoveri. Forte aumento delle quarantene: quasi 3mila in più le persone in isolamento perché positive o per avere avuto contatti con contagiati

Sono 128, quasi il doppio rispetto a ieri, i nuovi contagi con il totale che sale a 13.281, mentre sono 3 i decessi che portano il bilancio delle vittime a 320. Le ultime sono un uomo di 90 anni , pratese, morto all'ospedale di Pistoia, una donna di 70 morta nella sua casa a Prato, e un uomo di 70 anni deceduto al Santo Stefano e del quale vi abbiamo dato notizia ieri. Questo l'andamento dell'emergenza coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore stando al bollettino diffuso oggi, martedì 2 marzo, dalla Regione, per aggiornare il quadro toscano che conta 1.058 nuovi casi e altri 13 decessi. Le ultime vittime sono 6 uomini e 7 donne, età media 79 anni. Il numero dei morti sale a 4.699, quelle dei contagi a 158.170.

Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 23mila tamponi tra molecolari e rapidi: esclusi i test di controllo, il tasso di positività è al 9,1 per cento. Prato continua ad essere la provincia toscana con la maggiore incidenza di positività: 5.145 ogni 100mila abitanti, a fronte di una media regionale di 4.249.

Ancora in aumento il numero dei ricoveri: nelle ultime 24 ore altri 41 pazienti hanno varcato le porte degli ospedali toscani e così sono 1.163 i ricoverati, 174 dei quali nelle terapie intensive.

Rispetto a ieri ci sono 322 persone in più in isolamento a casa perché positive ma con sintomi lievi che non necessitano di cure ospedaliere, e sono quasi 2.600 in più quelle in isolamento per avere avuto contatti diretti con contagiati. Complessivamente, le persone in quarantena sono quasi 58mila in tutta la Toscana.







