Coronavirus, casi in aumento: 58 nell'area pratese, il triplo di ieri. Terzo giorno consecutivo senza decessi

Il bilancio dei contagi sale a 10.413, quello delle vittime resta fermo a 246. In Toscana 632 nuove positività e 18 morti. In calo il numero dei ricoveri

Risalita dei casi di coronavirus nell'area pratese: 58 quelli accertati nelle ultime 24 ore, quasi il triplo di ieri quando se ne sono contati 20. I nuovi casi fanno salire il totale a 10.413. Resta invece fermo a 246 il bilancio dei decessi perché per il terzo giorno consecutivo non ci sono stati morti. Questi i dati contenuti nel bollettino che la Regione ha diffuso oggi, giovedì 31 dicembre, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove il numero dei contagi è aumentato: 632 nelle ultime 24 ore a fronte dei 460 di ieri. I nuovi positivi hanno un'età media di 46 anni con il grosso concentrato nella fascia d'età compresa tra 20 e 59 anni. Sono 120.328 i casi di coronavirus in Toscana dall'inizio dell'epidemia ad oggi. I decessi sono stati 18: 10 uomini e 8 donne, età media 77 anni. Il numero delle vittime sale a 3.673.

Sono 11.353 i tamponi analizzati con un grado di positività del 5,6 per cento; escludendo quelli di controllo, sono 3.536 i soggetti testati: il 17,9 per cento è risultato positivo.

Per quanto gli ospedali, sono 988 i pazienti ricoverati, 150 dei quali nelle terapie intensive: rispetto a ieri, complessivamente, una riduzione di 41 persone.

Continua a crescere il numero delle guarigioni che, dall'inizio dell'emergenza, è arrivato a quasi 107mila.

La Toscana è al dodicesimo posto in Italia per numerosità dei casi e all'undicesimo per tasso di mortalità.



