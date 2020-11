07.11.2020 h 15:24 commenti

Coronavirus, boom di contagi nelle ultime 24 ore nell'area pratese: 275. Altri due decessi

Il numero dei contagi, da inizio epidemia, supera quota cinquemila, mentre quello delle vittime sale a 80. Gli ultimi due morti, un uomo di 86 anni e uno di 67, erano ricoverati al Santo Stefano dove i posti letto Covid sono tutti occupati. Da ieri in Toscana si contano quasi tremila casi in più. Più di 40mila gli attualmente positivi

Boom di contagi da coronavirus nell'area pratese: 275 nell'arco delle ultime 24 ore (215 a Prato, 26 a Montemurlo, 13 a Carmignano, 11 a Vaiano, 5 a Vernio, 3 a Poggio a Caiano e 2 a Cantagallo). Un numero che fa salire il complessivo dei casi da inizio epidemia sopra quota 5mila, per l'esattezza a 5.131. E' il dato che si rileva dal bollettino diffuso oggi, sabato 7 novembre, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'infezione. In tutta la Toscana si sfiorano tremila nuovi contagi: sono 2.787, infatti, quelle emersi dall'analisi degli ultimi 18.143 tamponi.

Sul fronte dei decessi, sono 30 le vittime: 20 uomini e 10 donne, età media 82 anni. Di questi, sono due i morti nella provincia di Prato: un uomo di 86 anni e uno di 67, entrambi deceduti all'ospedale Santo Stefano.

I numeri resi noti dalla Regione indicano un aumento dei contagi pari a circa il 5 per cento nelle ultime 24 ore: ad oggi sono 41.583 i toscani positivi all'infezione, mentre sono oltre 60mila quelli che l'hanno contratta. La maggior parte dei positivi è in isolamento a casa o negli alberghi sanitari.

Negli ospedali sono ricoverate 70 persone in più di ieri: oggi sono 1.582, 214 delle quali in terapia intensiva. Tutto occupato l'ospedale Santo Stefano: 124 ricoveri nei reparti Covid e 24 in terapia intensiva; nessun posto libero, dunque, per l'ingresso di nuovi malati con il coronavirus.

In aumento il numero dei guariti: 614 oggi che portano il totale a 17.352.

La Toscana è settima in Italia per numerosità di casi con Prato che guida la graduatoria regionale relativamente all'incidenza di positivi sulla popolazione. Il tasso di mortalità, invece, colloca la regione all'undicesimo posto con 41 morti ogni 100mila residenti a fronte di una media nazionale di 68 morti ogni 100mila persone.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus