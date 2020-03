18.03.2020 h 18:42 commenti

Coronavirus: boom di casi in Toscana, Prato in controtendenza con solo sei nuovi positivi. Dimesso Giangrande

Il totale dei contagiati tra città e provincia sale a 59 e resta il più basso della regione. Il maresciallo lascia Careggi e torna a casa dove proseguirà le cure. Al Santo Stefano saranno attrezzati sei nuovi posti di terapia intensiva

Continua a crescere in maniera molto più contenuta rispetto al resto della Toscana il numero dei casi di positività al coronavirus a Prato. Oggi, 18 marzo, secondo i dati della protezione civile diffusi alle ore 18, se ne sono registrati sei in più rispetto a ieri, con il totale che è arrivato a 59. Resta il dato migliore tra le province toscane. Tra l'altro in una giornata che ha fatto registrare l'impennata di casi nella regione, con 267 positività in più rispetto a ieri e il totale salito a 1.291 (1.330 se si considera anche i guariti e i morti). 22 i decessi in tutta la Toscana, cinque in più rispetto a ieri (sono una donna di 69 anni di Montopoli Valdarno, un uomo di 87 anni di Carrara, due uomini di 72 e 77 anni di Lucca, un altro uomo di 82 anni di Camaiore).

Tra i nuovi casi pratesi di oggi c'è un uomo di 72 anni che è ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano. Ricoverate in ospedale anche due donne di 75 e 90 anni in condizioni discrete al Santo Stefano di Prato, mentre altre due donne di 72 e 51 anni sono ricoverate in buone condizioni; infine c'è una donna 65 anni che è stata messa in quarantena nel proprio domicilio.

Tra le buone notizie di giornata, le dimissioni dall'ospedale di Careggi del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Giangrande, che era ricoverato dall'11 marzo scorso, quando, sottoposto al tampone faringeo, era risultato positivo al Coronavirus. Giangrande passerà ora il resto della sua degenza nella propria abitazione a Prato. Il militare aveva scoperto di essere stato contagiato dopo aver effettuato un controllo per le sue condizioni di salute all'ospedale di Careggi: in quell'occasione gli era stata registrata una temperatura corporea più alta del normale e i medici che lo seguono avevano deciso di sottoporlo al test per il Covid-19. Dopo alcuni giorni di degenza nel reparto di malattie infettive del policlinico fiorentino, ieri sera 17 marzo Giangrande è stato dimesso. "E' ancora positivo ma sta bene - spiega la figlia Martina -. Il peggio mi sembra passato, assieme alla maggior parte delle mie preoccupazioni".

La Regione ha intanto deliberato la creazione di 280 posti di terapia intensiva in più in Toscana, sei dei quali saranno attrezzati al Santo Stefano di Prato.