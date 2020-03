09.03.2020 h 10:27 commenti

Coronavirus, bloccata l'attività giudiziaria: ecco le disposizioni del Governo

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge per contrastare l'emergenza epidemiologica. Garantite sole le attività indifferibili. Le misure riguardano anche Tar, Corte dei Conti, commissioni tributarie e tribunali militari. Stop ai colloqui in carcere e possibilità di sospendere i permessi premio

Attività bloccata al Palazzo di giustizia di Prato come in tutti gli uffici giudiziari d'Italia, compresi Tar, Corte dei Conti, magistratura militare e commissioni tributarie, in seguito al decreto legge del presidente del Consiglio per contenere la diffusione del coronavirus. Le disposizioni, innanzitutto, riguardano un 'periodo cuscinetto' da oggi, lunedì 9, al 22 marzo durante il quale tutte le udienze civili e penali sono rinviate d'ufficio.

Il decreto prevede alcune eccezioni: nel settore penale si fanno le udienze di convalida di arresti e fermi, le udienze che vanno incontro alla scadenza dei termini, quelle che riguardano misure di detenzione e quelle per le quali i detenuti o i loro avvocati chiedono di procedere. Regolarmente svolti i processi con imputati detenuti e tutte quelle che hanno particolari urgenze come, ad esempio, l'assunzione di prove indifferibili.

Nel settore civile, saranno normalmente svolte le udienze di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanti dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; non saltano neppure le udienze relative agli accordi per il pagamento degli alimenti e, naturalmente, viene tenuta tutta quella attività che ha a che fare con ordini di protezione contro gli abusi familiari e quella che, in caso di slittamento, produrrebbe conseguenze alle parti in causa.

Inoltre, fino al 31 maggio la partecipazione alle udienze di persone detenute è assicurata, quando possibile, tramite videoconferenza.

Entro la fine del 'periodo cuscinetto', i dirigenti degli uffici giudiziari dovranno individuare misure organizzative che resteranno in vigore fino alla fine di maggio.

Il decreto legge regolamenta anche i contatti tra le carceri e l'esterno: fino al 22 marzo i colloqui cui hanno diritto i detenuti sono svolti a distanza tramite telefono; tale possibilità è autorizzata oltre i limiti previsti in condizioni normali. Inoltre, i tribunali di sorveglianza possono sospendere fino al 31 maggio i permessi premio.







