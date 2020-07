02.07.2020 h 09:51 commenti

Coronavirus, batosta sull'economia: a Prato produzione industriale più che dimezzata

Ad aprile crollo del 60 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta della contrazione più alta a livello regionale. Le previsioni annunciano per il 2020 un arretramento del Pil di circa il 13 per cento. I dati diffusi da Cna Toscana Centro

Per l'economia toscana il 2020 è già un annus horribilis che ha visto andare in fumo i quattro quinti della produzione regionale solo nel primo trimestre (rispetto allo stesso trimestre del 2019) e con le province messe in ginocchio dall'effetto pandemia tant'è che solo nel mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019) Prato ha visto crollare la produzione industriale del 60 per cento e Pistoia del 50". E' quanto emerge dagli ultimi dati elaborati da Irpet per conto di Cna Toscana Centro resi noti nel corso dell'assemblea pubblica online di ieri, mercoledì primo luglio.

Tutte le province toscane hanno registrato cali pesantissimi nella produzione industriale e si collocano in un contesto negativo e preoccupante, ma nel quadro generale alcune hanno subito dei veri e propri crolli, confermati dal tasso di variazione percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Questa la classifica provinciale elaborata da Irpet: Prato (-60 per cento), Arezzo (-60,5), Pisa (-54), Firenze (-53), Pistoia (-49), Massa Carrara (-46), Siena (38), Livorno (-33), Lucca (-33), Grosseto (-27). A livello generale, sempre nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, la Toscana ha perso quasi il 50 per cento della sua produzione industriale. In base ai dati elaborati dall'Irpet, frutto anche di un'osservazione diretta, è stato calcolato l'andamento del Pil sull'intero anno 2020 in cui si stima che Prato potrebbe registrare una caduta del Pil pari al -13 per cento.







