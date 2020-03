18.03.2020 h 11:24 commenti

Coronavirus, azienda pratese sanifica con l'ozono gratuitamente aziende e uffici: "E' il mio contributo alla collettività"

Giuseppe Di Guida della Emmegi Group Service: "Invece di fare una donazione in denaro, metto a disposizione il mio tempo e le mie capacità". In questi giorni lavora dalle 7 di mattina fino a sera per rispondere alle tante richieste che ha

Sanificazione gratuita dei locali di aziende e uffici. E' quanto offre una ditta di Prato, la Emmegi Group Service, specializzata proprio nella sanificazione con l'ozono dei luoghi di lavoro. "In questo momento particolare - spiega il titolare, Giuseppe Di Guida - sto dando l'opportunità di sanificare gratuitamente le proprie aziende o uffici a chiunque ne abbia bisogno".

L'azienda di Di Guida è molto attiva nel campi dei controlli sanitari in aziende e condomini, ma in questi giorni il titolare ha preso la decisione di tutelare i suoi dipendenti. "Ho messo in smart working da casa tutto il personale amministrativo - dice -. Invece i tecnici li ho esentati dal lavoro esterno. A quel punto mi sono detto perché non fare qualcosa di utile per la collettività. Così, invece di fare donazioni in denaro, ho deciso di mettere a disposizione il mio tempo e le mie capacità. E adesso esco di casa la mattina alle 7 e rientro la sera all'ora di cena, sanificando gratuitamente tutti i locali delle aziende che me lo chiedono".

Tra l'altro la Emmegi Group Service effettua un tipo di sanificazione molto efficace e al tempo stesso ecosostenibile: "Abbiamo sostituito i prodotti chimici con l'ozono - dice ancora Di Guida -, proprio per andare incontro all'ambiente".

Chi volesse contattare la Emmegi può inviare una mail con i propri riferimenti a info@gruppoegs.it oppure contattare direttamente il 345/8063130.