21.03.2020

Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio: assegnati a Prato cinque carabinieri in più

I militari che arrivano al comando provinciale di via Picasso provengono dalla Scuola marescialli di Firenze. Resteranno a disposizione del colonnello Grandini fino a quando ce ne sarà bisogno

Organico dei carabinieri rinforzato per incrementare i controlli sul territorio, in particolare a quanti escono di casa senza uno dei motivi previsti dal decreto governativo emanato per contenere la diffusione del coronavirus. Al comando provinciale di via Picasso sono stati assegnati due marescialli e tre allievi marescialli provenienti dalla Scuola marescialli di Firenze. Il rinforzo resterà a disposizione del colonnello Marco Grandini fino a quando ce ne sarà bisogno.



Edizioni locali collegate: Prato

