Coronavirus, aumentano i contagi: 215 nelle ultime 24 ore nell'area pratese

In Toscana sono stati accertati 2.780 nuovi casi. Cinque i decessi, nessuno dei quali a Prato. Tasso di positività, esclusi i controlli, sopra il 18 per cento. Aumentano i ricoveri: 16 in più, per un totale di 453

Sono 215 i casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, un numero molto più alto di quello registrato ieri. Il totale dei contagi, da inizio epidemia, sale a 28.611. A livello regionale i nuovi casi sono 2.780 per un totale di 324.433, mentre i decessi sono 5, nessuno dei quali a Prato. Le ultime vittime, che portano il numero complessivo a 7.507, sono 4 uomini e una donna, età media 82 anni. Nell'area pratese il numero dei morti resta fermo a 659. Sono i dati che si rilevano dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, giovedì 23 dicembre, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Il tasso di positività, calcolato sui tamponi molecolari e rapidi eseguiti, è del 18,2 per cento escludendo i controlli.

Continua a salire il numero dei ricoveri: oggi sono 16 in più rispetto a ieri per un complessivo di 453, 66 dei quali in terapia intensiva.

37 anni l'età media dei nuovi positivi. Toscana dodicesima in Italia per numerosità dei casi con Prato che mantiene il primo posto regionale per tasso di positività, e dodicesima anche per tasso di mortalità con 203 decessi ogni 100mila residenti.



