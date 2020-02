25.02.2020 h 15:01 commenti

Coronavirus, attenzione resta alta ma nessun provvedimento restrittivo per scuole ed eventi

Stamani è stato fatto il punto con i presidi sulle misure adottate dopo i primi due casi a Firenze e Pescia. Il monitoraggio con isolamento domiciliare allargato anche ai ragazzi di ritorno dalle zone focolaio di Lombardia e Veneto. Ai medici toscani distribuite 120mila mascherine Made in Prato

Nessun nuovo provvedimento restrittivo per scuole, eventi sportivi e manifestazioni in genere, dopo i primi due casi di contagio da coronavirus in Toscana: uno a Firenze, l'altro a Pescia. E' quanto emerso oggi, 25 febbraio, al termine del vertice con il presidente della Giunta regionale Enrico Rossi che, insieme all'assessore alla salute Stefania Saccardi e al presidente dell'Anci Matteo Biffoni, ha incontrato i sindaci toscani, per fare il punto sulla situazione attuale, illustrando le decisioni condivise e l'esito della teleconferenza avuta questa mattina con il premier Conte ed il commissario Borrelli. "Ad ora - ha spiegato Rossi - tutti i casi sospetti che si sono manifestati in Toscana, anche quelli che poi si sono rivelati negativi, sono stati isolati e valutati. La situazione al momento appare sotto controllo e non ci sono le condizioni per giustificare provvedimenti d'emergenza come, ad esempio, la chiusura delle scuole o la sospensione dei concorsi. Non c'è un focolaio, né è stata definita una zona con la più elevata possibilità di contagio". "La situazione si evolve di giorno in giorno - prosegue - quindi se le condizioni cambieranno, anche le misure di controllo cambieranno. L'attenzione resta alta, ma ogni provvedimento deve essere preso attenendosi a criteri scientifici. Dobbiamo far prevalere la razionalità e la logica, non assecondare la paura solo per placare l'opinione pubblica". Dunque nessuna novità anche per il territorio di Prato dove, al momento, non risulta nessun caso di contagio da coronavirus. Nonostante questo prosegue il continuo e costante monitoraggio della situazione da parte delle istituzioni cittadine. VERTICE CON LE SCUOLE - Questa mattina, ad esempio, i presidi di tutti gli istituti scolastici della città e della provincia si sono ritrovati in Comune a Prato. Durante l’incontro, al quale ha partecipato il presidente della Provincia Francesco Puggelli e gli assessori comunali Ilaria Santi, Simone Mangani, Luigi Biancalani e Benedetta Squittieri, è stato fatto il punto sulle misure adottate e quelle eventualmente da avviare per monitorare la situazione coronavirus nelle scuole superiori.

Confermata la sorveglianza sanitaria attiva con l’introduzione del monitoraggio per chi proviene da tutte le zone focolaio, dunque non solo la Cina, ma anche da Lombardia e dal Veneto (naturalmente nei comuni inseriti nella zona rossa). Saranno dunque tenuti sotto stretto controllo tutti gli studenti di ritorno da queste aree, attraverso la compilazione di uno speciale elenco che riporta i dati anagrafici, il periodo di viaggio e di assenza da scuola. In ognuno di questi casi, viene disposto l’isolamento domiciliare sotto sorveglianza delle autorità sanitarie per 15 giorni.

“La situazione – dichiara Francesco Puggelli - è al momento sotto controllo. La sorveglianza sanitaria attiva che nelle nostre scuole va avanti da oltre un mese sta garantendo un monitoraggio puntuale degli spostamenti degli studenti dalla aree a rischio, estese adesso anche alle regioni del nostro paese dove è stata accertata la presenza di un focolaio”.

“Se si dovessero presentare – continua Puggelli - casi di contagio a Prato o in città vicine, entreranno immediatamente in vigore provvedimenti ancor più restrittivi che sono già stati stabiliti e concordati. Ci tengo a sottolineare che ci stiamo muovendo non solo in base alle condizioni attuali, ma abbiamo, ovviamente, già approntato una risposta qualora la situazione dovesse cambiare. Voglio ancora ribadire l’invito a seguire i canali informativi ufficiali: anche oggi, ad esempio, dopo i due falsi allarmi di ieri alle scuole Mazzei di Poggio e al Marconcino a Prato si era diffusa una falsa notizia in merito alla chiusura totale delle scuole di ogni ordine grado su tutto il territorio nazionale disposta dal premier Conte. Ebbene, non è vero, non ci sono assolutamente provvedimenti in questo senso.”

NUMERI UTILI - Si ricorda che è attivo un numero verde regionale per avere informazioni sulle misure fin qui adottate: 800 55 60 60 e tre numeri verdi che fanno capo alle Asl toscane a cui possono rivolgersi se hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o se, negli ultimi 14 giorni, si è rientrati dalle zone interessate dall'epidemia. Anche in questo caso la raccomandazione è di utilizzare questi numeri con cognizione di causa evitando di intasare le linee qualora non si rientri nei casi citati.

Da stamani sono attive nuove sette linee telefoniche dedicate al numero 055 5454777 che è destinato esclusivamente a coloro che sono rientrati da un'area a rischio infezione negli ultimi quattordici giorni e devono osservare l'isolamento domiciliare fiduciario e a chi è stato in contatto stretto con un caso confermato. Un messaggio registrato e tradotto multilingua sottolinea la funzione del servizio in attesa di ricevere una risposta quando la linea risulta occupata. Il servizio è attivo dalle 8 alle 20. Dopo le 20 è attiva una segreteria telefonica che registra la segnalazione. Tale segnalazione è presa in carico da un operatore Cup adeguatamente formato il quale trasferisce la richiesta ai referenti dell'igiene pubblica. L'Asl Toscana Centro, in linea con le altre aziende sanitarie, ha inoltre messo a disposizione un indirizzo email a cui inviare la segnalazione: rientrocina@uslcentro.toscana.it presa in carico anch'essa dall'igiene pubblica. Al di fuori delle motivazioni che giustificano la segnalazione al numero dedicato l'Azienda invita a rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta per informazioni.

RISTORATORI CHIEDONO INTERVENTI - Il presidente della Fiepet di Prato Renzo Bellandi, sentiti i colleghi ristoratori ed esercenti, lamenta come la situazione di panico, spesso ingiustificato, abbia portato ad un progressivo svuotamento degli esercizi pubblici: "Ho chiesto pertanto alla mia associazione di riferimento - dice - di attivarsi sia a livello nazionale che locale affinché vengano presi provvedimenti straordinari in tema di agevolazioni fiscali proprio per gli esercizi pubblici. A livello nazionale, per esempio, una proroga o addirittura uno slittamento sul pagamento di mutui e agevolazioni per chi ha dipendenti. A livello locale invece, sempre per esempio, di rateizzazione di default a lungo raggio delle imposte comunali, esempio pagamento Tari. Solo così potremo dare un aiuto fattivo ad un settore di per sé in crisi e che le vicende attuali non aiuteranno certo a risollevarsi".

MEDICI DI FAMIGLIA - Rosanna Sciumbata, invece, capogruppo consiliare della Lista Biffoni e vicepresidnete dell'ordine dei Medici chiede alla Regione "azioni concrete a sostegno di chi è in trincea". "Gli ambulatori dei medici di famiglia - dice - devono essere forniti di tutto il necessario per affrontare l'emergenza a cui sono chiamati, a partire dalle mascherine. Devono poi essere dati gli strumenti organizzativi per consentire la costante reperibilità del medico che non vada a discapito del normale lavoro".

MASCHERINE MADE IN PRATO - Una prima risposta ai medici arriva dalla Regione che oggi ha deciso di distribuire ai medici che operano sul territorio regionale 120mila mascherine di tessuto non tessuto (riciclate e made in Prato). La notizia è stata anticipata dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti (Pd): "È molto importante - dice - in queste ore delicate tutelare e proteggere il lavoro dei medici di base e di tutti tutti gli operatori, i medici e gli infermieri che stanno affrontando in maniera professionale ed egregia la crisi in atto".