16.03.2020 h 12:32 commenti

Coronavirus, anziani e disabili non sono soli: spesa e medicinali portati a domicilio dalla protezione civile

Attivato un numero di telefono a cui anziani, disabili o persone prive di rete familiare possono rivolgersi per chiedere farmaci e beni di prima necessità. Il sindaco: "Nessuno è solo davanti a questa emergenza. Chi può, aiuti chi ha bisogno"

“Nessuno è solo davanti all'emergenza coronavirus”. La rassicurazione arriva dal sindaco Matteo Biffoni che, grazie l'impegno dei servizi sociali, della protezione civile e del volontariato, fa sapere che chi ha necessità – anziani, disabili, invalidi privi di rete familiare – riceverà a casa spesa e medicinali.

In collaborazione con la Società della salute e la Regione Toscana è stato attivato il numero 800 301650 da chiamare in caso di necessità. Le richieste verranno raccolte e passate agli operatori e ai volontari che provvederanno.

“E' un momento in cui è importante più che mai fare comunità – le parole del sindaco – se sapete che un vicino di casa vive solo, se conoscente un anziano a cui potete fare la psesa, date una mano. Dobbiamo limitare al massimo le uscite, meglio che una persona sola vada e faccia per più nuclei familiari. I numeri del contagio parlano da soli: continuano ad aumentare in Italia e in Toscana, nessuno può ritenersi immune”.

Analoga iniziativa è stata organizzata in Val di Bisenzio dall'Auser che provvede a portare farmaci e generi alimentari a chi ne ha bisogno ma non può muoversi autonomamente.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus