Anziana ritarda la quarantena per colpa di un'informazione sbagliata. Il figlio: "Adesso abbiamo paura"

La disavventura di una donna di 81 anni ricoverata in Riabilitazione intensiva per la rottura del femore e dimessa in anticipo per il contatto diretto con un caso positivo registrato tra il personale

Dare informazioni sanitarie sbagliate in questo periodo di emergenza può significare aggravare il bilancio dei casi positivi al Coronavirus. E' quanto capitato a un'ottantunenne di Prato e alla sua famiglia che ora teme il peggio. La donna infatti, è in quarantena da ieri mattina, 26 marzo, dopo aver avuto un contatto stretto con un caso positivo registrato tra il personale del reparto ospedaliero di Riabilitazione intensiva dell'Asl Toscana Centro all'interno di Villa Fiorita, dove la donna era ricoverata a seguito di un intervento chirurgico al femore eseguito al Santo Stefano. Tra l'altro proprio ieri all'anziana è anche comparsa la febbre.

Il problema sta nella fase di interregno tra il tampone, effettuato a Villa Fiorita e risultato negativo, e la notifica della prescrizione della quarantena da parte dell'ufficio Igiene dell'Asl. Un tempo in cui non è stata usata alcuna accortezza nei rapporti con l'anziana sia tra i familiari che tra gli esterni perché per ben due volte sia il personale della Riabilitazione che quello del numero unico Asl dedicato al Covid-19 (1500), ha dichiarato al figlio della donna che non c'era bisogno della quarantena poichè il tampone era negativo. A raccontare a NotiziediPrato.it questa disavventura, nella speranza che non si trasformi in altro, è lo stesso figlio dell'81enne, Andrea Toccafondi.

"Lunedì scorso siamo stati chiamati dal reparto di Riabilitazione per annunciare le dimissioni anticipate della mamma come degli altri degenti, per la presenza di un caso di Coronavirus all'interno del reparto. Dimissioni che sarebbero state precedute dal tampone, effettuato martedì mattina. Quel giorno, più tardi, ci è stato comunicato che era negativo. Chiedo immediatamente se fosse comunque necessaria la quarantena perchè nel caso avremmo evitato di riportare a casa la mamma dato che mio padre ha 84 anni e in passato ha avuto problemi di salute, attivando il piano B: dove abitiamo io e mia sorella c'è la disponibilità di una camera con bagno e cucina separati in modo da gestire la mamma, che non può ancora camminare, isolandola da altri contatti. La dottoressa mi ha detto che non c'era bisogno della quarantena e dato che insistevo perchè mi pareva strano, ha ribadito il concetto piuttosto risentita". Prova di questa convinzione, poi risultata sbagliata, è il fatto che lo stesso reparto abbia fissato una serie di visite di controllo all'anziana paziente nei giorni successivi alla dimissione.

Ma proseguiamo con il racconto di Toccafondi. "Poichè non ero ancora convinto, ho chiamato il 1500 facendogli presente tutta la situazione. L'operatrice è stata molto sgarbata e ha affermato: "Se il tampone è negativo è negativo. Quindi niente quarantena". A quel punto - prosegue il figlio della donna - mi sono sentito tranquillo e la mamma è stata portata a casa sua, dal babbo. I nostri parenti che abitano nello stesso edificio sono andati a trovarla. Tenete presente che sono tutti anziani. La mattina dopo (mercoledì 25 marzo), bussa alla porta di casa l'ufficio Igiene dell'Asl per notificarci il provvedimento di quarantena, consegnare due mascherine e raccomandarsi con mio padre di non avere contatti con mia madre. Come se fosse possibile occuparsi di una persona in sedia a rotelle senza avvicinarsi". Alla richiesta di spiegazioni sul fatto che altri colleghi avessero negato il bisogno di quarantena, la famiglia Toccafondi si è sentita rispondere in modo frettoloso: "Perché la medicina non è una scienza esatta". E' vero che la medicina non è una scienza esatta ma proprio per questo i protocolli d'intervento devono avere tempi certi e non essere in alcun modo oggetto di interpretazione o peggio, d'improvvisazione. Nel caso non si sia padroni della materia, cosa grave per un medico e ancor più per gli operatori del numero dedicato al Covid 19, meglio tacere che rischiare di creare una situazione potenzialmente pericolosa.

"Siamo persone tranquille, assolutamente non guerrafondaie, - conclude Andrea Toccafondi - ma ho voluto rendere nota questa vicenda perché non accada ad altri. La superficialità con cui è stata portata avanti una situazione così delicata da parte di tutti ha dell'incredibile e ora sono qui a sperare che la febbre di mia mamma sia solo influenza".