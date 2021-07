22.07.2021 h 13:26 commenti

Coronavirus, ancora zero decessi a Prato ma i contagi quadruplicano in un giorno

I nuovi casi sono 44, ieri erano stati 11. La crescita va di pari passo con quella regionale dove i contagi sono 505 contro i 306 precedenti. Due decessi in Toscana, età media 95 anni. Stabili i ricoveri

In appena 24 ore, nell'area pratese, i nuovi casi di coronavirus sono quadruplicati passando dagli 11 di ieri ai 44 di oggi, giovedì 22 luglio. Un'impennata che va di pari passo con quella registrata a livello regionale dove oggi i nuovi contagi sono 505 mentre ieri erano 306. Questi i dati contenuti nel bollettino che la Regione ha diffuso per aggiornare il quadro dell'andamento dell'epidemia. Gli ultimi contagi portano il totale toscano a 247.147 e quello pratese a 22.867. I nuovi casi – età media 31 anni – sono emersi dall'analisi di circa 12.500 tamponi con un tasso di positività, esclusi i controlli, che schizza all'8 per cento.

Due i decessi nelle ultime 24 ore, età media 95 anni; le vittime sono due donne della provincia di Lucca e della provincia di Siena. Il numero dei morti sale a 6.901 in Toscana, mentre resta fermo a 602 a Prato dove per il sedicesimo giorno consecutivo non si registrano vittime.

Negli ospedali toscani ci sono 90 ricoverati per Covid, 13 dei quali in terapia intensiva; ieri erano 89.

Continua, ma con passo meno spedito dei contagi, la marcia delle guarigioni: oggi, rispetto a ieri, se ne contano 136 in più per un totale, da inizio pandemia, di 237.329.









