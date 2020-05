19.05.2020 h 16:33 commenti

Coronavirus, ancora un doppio zero per Prato e in Toscana i nuovi contagi sono appena sette

Il bollettino della Regione conferma il trend di una curva quasi piatta: rispetto a ieri sono 254 i guariti in più, mentre ci sono 17 persone in meno ricoverate nei reparti Covid (sette di questi erano in terapia intensiva)

Continua a sorridere a Prato il bollettino della Regione sull'emergenza Covid19. Anche oggi, 19 maggio, per il secondo giorno consecutivo in città e provincia non si registrano né nuovi decessi né nuovi contagiati. I conteggi totali, da inizio epidemia, resta fermo quindi a 45 vittime pratesi e 551 persone con tampone pocitivo al coronavirus. Si conferma, quindi, il trend in discesa con la curva che si è ormai appiattita da alcuni giorni.

Stesso discorso vale per la Toscana dove, sempre secondo il bollettino della Regione, sono complessivamente appena sette i nuovi casi di positività, a fronte di 3.784 tamponi analizzati. Tre i nuovi decessi in tutta la regione: un uomo e due donne con un’età media di 90,7 anni. Sono invece 254 in più rispetto a ieri le persone guarite.

Ad oggi, quindi, restano in tutta la Toscana 2.323 persone ancora positive, il 9,7% in meno di ieri. Di pari passo prosegue lo svuotamento degli ospedali: a mezzogiorno di oggi sono 246 (17 in meno di ieri) i ricoverati, di cui 56 in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri).

Intanto anche dall'Agenzia regionale di sanità (Ars) arrivano parole rassicuranti: la situazione dei contagi in Toscana al momento viene definita "assolutamente sotto controllo". L'approfondimento è basato sui dati del primo report di monitoraggio settimanale realizzato dall'Istituto superiore di sanità, riferito alla settimana tra il 4 e il 10 maggio.

In base ai dati raccolti dall'Iss, spiega sempre l'Ars, nella regione l'incidenza settimanale è di 5,63 casi per 100mila abitanti, valore "che caratterizza una situazione 'intermedia-bassa' nel ranking nazionale". Il valore Rt, ossia l'indice di riproduzione della malattia che indica quante persone infetta in media un singolo malato, è di 0,39. "Un'epidemia - si precisa nell'approfondimento dell'Ars - può essere contenuta quando il valore di Rt è inferiore al valore 1".