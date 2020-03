22.03.2020 h 17:31 commenti

Coronavirus, ancora un decesso a Prato. Sono 18 i casi di positività in più rispetto a ieri

Il bollettino della Regione comunica la morte di una donna di 75 anni risultata contagiata. Con lei in Toscana sono decedute altre 18 persone nelle ultime 24 ore. Positivo anche in dipendente del Comune che lavora negli uffici di viale Vittorio Veneto

Tra i casi resi noti dall'Asl Toscana Centro, tre sono di Montemurlo (due donne di 94 e 78 anni e un uomo di 81, tutti ricoverati in ospedale) che fanno salire a 18 il numero di contagiati nel comune. C'è poi un uomo di 80 anni di Poggio a Caiano, ricoverato al Santo Stefano, mentre gli altri sono tutti di Prato. Tra loro una donna di 89 anni ricoverata in situazione critica; poi altre due donne di 88 e 69 anni e quattro uomini dai 47 agli 80 anni. Per tutti è stato necessario il ricovero in ospedale. Il Comune di Prato fa sapere che è risultato positivo anche un dipendente comunale che lavora negli uffici di viale Vittorio Veneto. La persona, residente a Firenze, non lavora a uno sportello al pubblico. Gli uffici di viale Vittorio Veneto, già chiusi al pubblico, sono stati immediatamente interdetti anche ai dipendenti comunali e da domani inizierà la sanificazione. La Asl si occupa dell'indagine epidemiologica. Per tutti coloro che necessitano di contatti con gli uffici comunali per definire pratiche o procedimenti amministrativi restano attive le modalità indicate sul sito del Comune e in particolare il contatto telefonico con i servizi, dal momento che i dipendenti sono in telelavoro. Ancora un decesso a Prato per il coronavirus, si tratta di una donna di 75 anni. Sale così a sei il totale dei morti dopo aver contratto il Covid-19. Sono invece 18 i nuovi casi di positività segnalati nel bollettino della Regione, diffuso alle 17.20 di oggi domenica 22 marzo. Si arriva quindi a 129 tamponi positivi tra città e provincia. Il bollettino dell'Asl, diffuso in serata, dà conto di 11 casi nel territorio pratese più una donna di Calenzano ricoverata al Santo Stefano. Come avviene ormai ogni giorno sono dati che differiscono da quelli forniti dalla Regione, che sono però quelli comunicati al ministero e alla protezione civile e inseriti nel quotidiano conteggio diffuso dal governo, e ai quali pertanto ci atteniamo.

Complessivamente, secondo quanto si legge nel bollettino, sono stati 265 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente. Salgono dunque a 2.277 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 24 le guarigioni cliniche e 91 i decessi (come spiega la Regione: si tratta di persone di età compresa tra i 58 e i 100 anni, tutte affette da più patologie). I casi attualmente positivi in cura sono 2.144. Sono invece 19 i morti in più rispetto a ieri, tra loro appunto anche la 75enne deceduta a Prato. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 921 di cui 215 in terapia intensiva. Questi i numeri che fotografano la situazione toscana alle ore 15 di domenica 22 marzo, così come sono stati trasmessi dall’assessorato al diritto alla salute al Ministero della salute.