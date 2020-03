26.03.2020 h 13:12 commenti

Coronavirus, ancora un altro morto nella rsa di Comeana

Si tratta di un 75enne originario di Signa, ricoverato dal 20 marzo scorso al Santo Stefano. Con questo caso sale a 9 il numero di decessi registrati nella provincia di Prato

Ancora un morto nella rsa di Comeana a causa del Covid-19. Si tratta di un uomo di 75 anni, originario di Signa, deceduto questa mattina al Santo Stefano dove era stato ricoverato lo scorso 20 marzo in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute e al tampone positivo. Lo conferma il Comune di Carmignano.

E' il quarto anziano morto della struttura, particolarmente colpita dal terribile virus dopo il contagio di un infermiere che a febbraio era stato a un concerto a Milano. Ai quattro casi, una donna e tre uomini, deve essere aggiunto l'89enne di Carmignano morto nei giorni scorsi anche se non è stato chiarito se aveva rapporti con la rsa. Con questo decesso, salgono a 9 i morti per Covid 19 della provincia pratese e Carmignano con oltre la metà dei casi, paga il prezzo più alto proprio a causa della rsa di Comeana.

Lo scorso 9 marzo quindici ospiti della residenza accusavano sintomi influenzali e sono stati sottoposti a tampone. Il 75enne morto oggi non era tra i positivi, ma nei giorni successivi si è sentito male e il tampone ha confermato il sospetto che si trattasse di Coronavirus.

Una situazione complessa quella della rsa di Comeana che può essere considerata un focolaio perchè oltre agli ospiti sono stati contagiati anche parenti e personale, diretto e indiretto. Ad esempio il volontario della Misericordia di Poggio a Caiano che ha effettuato alcuni servizi alla struttura, è risultato positivo e ha contagiato anche la moglie. Entrambi sono in buone condizioni al Santo Stefano. Ai casi positivi, concentrati sopratutto a Carmignano, si aggiungono poi le tantissime persone che come conseguenza sono finite in quarantena.