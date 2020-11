18.11.2020 h 15:12 commenti

Coronavirus, ancora morti a Prato: 4 nelle ultime 24 ore. 219 i nuovi casi

La Regione ha pubblicato il bollettino con l'andamento dell'epidemia in Toscana dove sono stati rilevate altre 2.508 positività e registrati altri 55 decessi. Più di 22mila i tamponi eseguiti ieri a cui se ne aggiungono 2.700 rapidi

Continua a stare sopra quota 200 il numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus nell'area pratese. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 219 con il totale che raggiunge quota 7.620. Sale ancora il bilancio delle vittime: ai 112 morti registrati dall'inizio dell'epidemia a ieri, se ne aggiungono altri quattro che fanno di Prato la settima provincia per numero di decessi, prima di Arezzo e dopo Livorno. Sono questi i dati resi noti oggi, mercoledì 18 novembre, dalla Regione che, come ogni giorno, ha pubblicato il bollettino con l'andamento del coronavirus in tutta la Toscana. I nuovi casi sono 2.508 con il totale a un passo da 90mila positività. I decessi, invece, sono stati 55: si tratta di 32 uomini e 23 donne con un'eta media di 82 anni. Fino ad oggi, sono morte in Toscana 2.022 persone e la regione è all'undicesimo posto della graduatoria nazionale per tasso di mortalità. Toscana che, invece, nella classifica della numerosità di casi è settima con 2.325 positivi ogni 100mila abitanti. Più d 22mila i tamponi effettuati a cui si devono sommare gli oltre 2.700 test rapidi eseguiti nelle ultimissime ore prima della pubblicazione del bollettino. I tamponi eseguiti in Toscana da quando è iniziata l'emergenza coronavirus sono ormai vicini alla soglia del milione e mezzo.

Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali toscani si contano 2.087 pazienti positivi al virus, 18 in più di ieri; di questi sono 285 – 5 in più di ieri – nelle terapie intensive.

Continua a crescere il numero delle guarigioni: 2.495 nelle ultime 24 ore con il bilancio che segna 30.573, il 35 per cento delle positività riscontrate fino ad ora.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO









