Coronavirus, ancora in calo i contagi a Prato: per la Regione sono quattro nelle ultime 24 ore

Solo oggi è stato registrato il decesso della 89enne morta sabato che è la ventesima vittima pratese e la sesta tra chi frequentava la Rsa di Comeana

Un altro decesso, che in realtà risale a sabato ( LEGGI ) e altri quattro positivi. E' il quadro di oggi, lunedì 6 aprile, dell'emergenza coronavirus nell'area pratese. Le morti salgono a 20 e i contagi a 342 secondo il bollettino della Regione che, pur fornendo gli stessi dati inoltrati al ministero della Salute e alla Protezione civile, non collima mai con quello della Asl Toscana centro che emette il suo bollettino più tardi.L'ultima vittima è una donna di 89 anni. Quello dell'anziana non è solo il ventesimo decesso a Prato: è anche il sesto della Rsa di Comeana dove la donna frequentava il centro diurno tre volte la settimana, prima del trasferimento all'ospedale Santo Stefano e da qui, qualche giorno fa, nella casa della figlia.A livello regionale, dall'inizio dell'epidemia sono morte 325 persone, 25 delle quali ieri.Tornando ai nuovi casi positivi, il numero aumenta ma in misura molto contenuta: sono 4 in più di ieri i pazienti affetti da coronavirus. Una crescita molto rallentata che rispecchia l'andamento in Toscana: oggi i nuovi casi sono 154, rispetto a ieri 21 in meno. Il totale è 6.001 contagiati.L'ultimo bollettino regionale segna l'alleggerimento del carico ospedaliero: sono 1.116 le persone ricoverate negli ospedali toscani, ben 271 in meno rispetto a ieri e addirittura 300 in meno di sabato. E', invece, praticamente stabile il numero dei letti delle terepie intensive occupati per il coronavirus: 279 al momento, 3 in più di ieri.Dimezzati i tamponi: ieri ne sono stati fatti 1.843 contro un numero sempre superiore a 3mila nei giorni scorsi.