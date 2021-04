23.04.2021 h 14:27 commenti

Coronavirus, ancora alto il numero di nuovi casi nell'area pratese: 121 nelle ultime 24 ore

Non dà cenni di calo il trend delle positività a Prato. In Toscana i nuovi contagi sono 1.003 e i decessi 17 (1 a Prato). Continua il calo dei ricoveri

Ancora sopra quota cento i nuovi contagi da coronavirus nell'area pratese: nelle ultime 24 ore ne sono emersi altri 121 che portano il totale da inizio epidemia a un passo da 20mila, per la precisione a 19.968. Si registra anche un decesso che fa salire il bilancio a 490. L'ultima vittima è un uomo di 87 anni che era ricoverato all'ospedale Santo Stefano.

Questi i numeri principali del bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 23 aprile, per fare il punto sull'andamento del Covid in Toscana dove i nuovi casi sono 1.003 e i morti 17: 9 donne e 8 uomini, età media 79 anni.

Gli ultimi contagi sono stati rilevati attraverso i 25mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: esclusi i test di controllo, il tasso di positività è passato da quasi il 12 per cento di ieri al 10,8 per cento di oggi.

Continua il calo dei ricoveri: 1.757 i pazienti negli ospedali toscani,. 24 in meno di ieri, e di questi sono 256 quelli in terapia intensiva. Non vale lo stesso per Prato: tutti occupati i posti dell'area Covid del Santo Stefano e delle altre strutture territoriali che complessivamente contano 277 letti; liberi solo 2 dei 20 posti in terapia intensiva.

Altre 1.468 persone sono state dichiarate guarite o perché risultate negative al doppio tampone di controllo o perché divenute asintomatiche. Quasi 191.500 i pazienti che si sono ristabiliti dopo essere stati colpiti dall'infezione.







