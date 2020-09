04.09.2020 h 14:43 commenti

Coronavirus, ancora 11 tamponi positivi a Prato: da inizio settimana sono 30

Continua a salire il numero delle positività che dall'inizio dell'epidemia hanno raggiunto quota 652. 99 nuovi casi in tutta la Toscana, 13 guarigioni e nessun decesso

Sale ancora il numero dei contagi da coronavirus nella provincia di Prato: 11 quelli emersi nelle ultime 24 ore con il totale che passa a 652. Trenta i casi in più registrati dall'inizio della settimana nell'area pratese. Il bollettino diffuso dalla Regione oggi, venerdì 4 settembre, parla di 99 nuovi casi in Toscana con il bilancio che segna 12.179 contagi dall'inizio della pandemia. Dei 99 casi, 35 sono nella Asl Centro: oltre agli 11 a Prato, se ne sono contati 22 a Firenze e 2 a Pistoia.

I nuovi contagiati sono per il 70 per cento asintomatici; 16 i casi ricollegabili a rientri dall'estero e 6 da altre regioni: 5 dalla Sardegna e uno dalla Sicilia.

I ricoveri sono 75, 5 in più di ieri, mentre sono 8, uno più di ieri, i pazienti in terapia intensiva. Sale il numero dei guariti: oggi sono 13 in più con il totale che passa a 9.219: 172 le persone divenute asintomatiche dopo le cure, 9.047 quelle risultate negative al doppio tampone. In isolamento a casa ci sono attualmente 1.742 persone, 81 in più nelle ultime 24 ore, mentre sono 4.189 – in aumento di 70 – quelle in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con soggetti contagiati.

In Toscana non ci sono stati decessi da ieri e il numero delle vittime resta fermo a 1.143.



