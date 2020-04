17.04.2020 h 18:48 commenti

Coronavirus, anche un pratese nel team per la ricerca di un farmaco

Marco Pagliai insieme ai colleghi dell'università di Firenze sta lavorando sull'inibizione di una proteina coinvolta nel processo di replicazione del virus. Il ricercatore ha studiato al liceo Copernico

alessandra agrati

Nel team dell'Università di Firenze impegnato in una ricerca su possibili farmaci capaci di bloccare il meccanismo di replicazione del coronavirus, c'è anche un pratese. Marco Pagliai, 48 anni, docente del Dipartimento di Chimica, sta lavorando sull'inibizione di una proteina coinvolta nel processo di replicazione del virus. "I nostri studi – spiega il chimico – si muovono su più fronti: la ricerca di un nuovo farmaco che inibisca una proteina del coronavirus e la modifica di farmaci già esistenti per altre malattie, che possano essere adattati al Covid-19".Non si tratta, quindi, di un vaccino, ma di una medicina. Per fare un paragone con l'influenza, è come se i ricercatori cercassero di realizzare un farmaco contro la malattia, ma non per prevenirla."Proprio per questo – continua Pagliai – è una lotta contro il tempo per cercare di salvare vite umane. I risultati che per ora abbiamo ottenuto, ci stiamo lavorando da metà febbraio, sono positivi ma non ancora soddisfacenti". Un lavoro di gruppo non solo fra i ricercatori dell'Università di Firenze, ma anche con quelli di tutta Italia. "In questo particolare momento - prosegue il docente - ho notato una grandissima collaborazione tra tutto il mondo scientifico che ha abbandonato la competizione per unire le forze. La riprova è la massima disponibilità che Enea ha concesso nell'utilizzo del super calcolatore Cresco6, che ci permette di effettuare un'elevata quantità di operazioni in pochissimi secondi, rendendo così possibile la nostra ricerca".Pagliai ha studiato al liceo Copernico ed è sempre stato affascinato dal mondo dell'informatica e della chimica: "Quando mi sono diplomato – racconta – ero indeciso sul percorso da scegliere, poi per caso, mentre andavo a ritirare la guida dello studente, al tempo non c'era tutta l'attività di orientamento di oggi, ho incontrato un professore che mi ha parlato della chimica computazionale e così ho scelto questa branca". Pagliai ha anche collaborato col mondo dell'industria tessile pratese: "Ho cercato di studiare alcuni prodotti legati alla lavorazione del tessile; è stata un'esperienza importante. In seguito, dopo aver vinto un assegno di ricerca alla Scuola Normale Superiore a Pisa, sono diventato ricercatore all'Università di Firenze e mi sono completamente dedicato al mondo universitario".E grazie a questa scelta, oggi la ricerca per curare il coronavirus parla anche un po' pratese.