Coronavirus, anche i droni per controllare il rispetto delle restrizioni governative

La Municipale annuncia un incremento dell'attività di controllo. I droni saranno usati per monitorare il territorio con una particolare attenzione agli assembramenti. Continuano senza sosta le verifiche sulla strada

Anche il drone per controllare il territorio e limitare violazioni alle restrizioni imposte dal Governo allo scopo di arginare la diffusione del coronavirus. Il monitoraggio consentirà in particolare di individuare assembramenti e intervenire in tempi rapidi. E' una ulteriore misura che la polizia municipale si accinge ad attuare, mentre continuano senza sosta i controlli tradizionali. Ad oggi, venerdì 27 marzo, sono state una sessantina al giorno le autocertificazioni acquisite; complessivamente sono state contestate 42 violazioni.

La Municipale è impeganta anche sul fronte delle ordinanze di quarantena obbligatoria: 130 quelle notificate dalla Asl il cui rispetto viene verificato ogni giorno.

“Progressivamente – il commento dell'assessore alla Polizia municipale Flora Leoni – si è assistito da parte della cittadinanza al manifestarsi di un crescente senso di responsabilità anche se rimagono abitudini alle uscite per la spesa troppo frequenti, così come troppe passeggiate e troppo lunghe con i cani. E' importante ricordare il discostamento fisico sociale e l'indicazione fondamentale di restare a casa”.

Infine, in questo momento molto delicato, tanti sono stati i gesti di solidarietà rivolti alla Municipale che ringrazia quanti contribuiscono ad aumentare la sicurezza di ogni agente impegnato nella sua attività.









