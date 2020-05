15.05.2020 h 18:02 commenti

Coronavirus, altro bollettino di speranza per l'area pratese: né nuovi contagi né decessi

Resta fermo a 546 il numero delle positività e a 44 quello delle vittime. Buono l'andamento in tutta la Toscana: 24 nuovi casi, 3 decessi, 241 guarigioni in più e 32 ricoverati in meno

Né ulteriori contagi né decessi. Il quadro pratese del coronavirus non subisce alcuna modifica secondo il bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 15 maggio. I bilanci restano dunque fermi a 546 positività e a 44 morti. Un dato, il doppio zero, che si era già visto a Prato e che si ripete confermando che la strada, dopo giorni complicati, sembra davvero essere in discesa come anche nel resto della Toscana dove i nuovi casi sono 24, 6 in meno rispetto all'incremento di ieri e per la metà emersi dai test seriologici che la Regione ha promosso per diverse categorie di lavoratori già dalla fine di aprile. Il numero di pazienti positivi al coronavirus sale a quota 9.883. Nelle ultime 24 ore in tutta la Toscana si sono registrati 3 decessi: 2 uomini e una donna, età media 68 anni. I morti, dall'inizio dell'epidemia, sono 976.

In crescita le guarigioni: oggi se ne contano 241 più di ieri, totale 5.739; in larghissima parte – 4.226 casi – si tratta di guarigioni virali, di tamponi di controllo, cioè, risultati negativi.

Arretra ancora il numero delle persone ricoverate che sono 305, 32 in meno di ieri, e di queste 67 sono in terapia intensiva. In calo anche il numero delle persone in isolamento a casa perché, pur positive all'infezione, presentano sintomi lievi che non necessitano di cure ospedaliere, e in calo anche il numero di coloro che sono isolati perché entrati in contatto con pazienti che hanno contratto il virus.



