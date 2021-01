18.01.2021 h 14:23 commenti

Coronavirus, altri tre morti nella provincia di Prato. I nuovi casi sono 13

Sale a 273 il numero delle vittime, mentre quello dei contagi a 10.933. In Toscana, invece, 345 nuove positività e 22 decessi. In aumento i ricoveri. Nelle ultime 24 ore somministrate 2.444 dosi di vaccino

Altri tre morti e 13 nuovi casi (7 a Prato, 2 a Vaiano, 2 a Carmignano, uno a Montemurlo e uno a Poggio a Caiano). Questo l'andamento del coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato dove il numero dei decessi sale a 273 e quello dei contagi a 10.933. I decessi sono quelli di due uomini e una donna, tutti di Prato: un uomo di 83 anni ricoverato alla struttura La Melagrana, una donna di 80 anni ricoverata all'ospedale Santo Stefano, un uomo di 98 anni ospite della rsa Pio istituto Santa Caterina de' Ricci dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio che ha già fatto tre vittime. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso oggi, lunedì 18 gennaio, dalla Regione. In Toscana sono 345 le positività e 22 i morti, 15 uomini e 7 donne con un'età media di 85 anni. A livello regionale, si contano 128.197 casi e 3.994 decessi dall'inizio dell'epidemia.

I contagi delle ultime 24 ore sono emersi dall'analisi di poco più di 5mila tamponi molecolari e quasi 1.850 rapidi; escludendo i test di controllo, la percentuale di positività è il 13 per cento. In aumento i ricoveri: sono 29 in più, totale 845, 125 dei quali in terapia intensiva contro i 118 di ieri. All'ospedale di Prato sono ricoverati 38 pazienti nell'area Covid e 7 in terapia intensiva.

Continua a crescere il numero delle guarigioni anche se l'andamento è assai più ridotto: 195 le persone dichiarate guarite. Sul fronte della campagna vaccinale, alle 12 di oggi si sono contate 2.444 dosi nelle ultime 24 ore con il bilancio complessivo che passa a 70.514, l'82 per cento di quelle consegnate alla Regione Toscana.