Coronavirus, altri quattro morti nell'area pratese. I nuovi contagi sono 111

Arriva a 374 il bilancio dell'epidemia in tutta la provincia. I casi salgono a quasi 15.500. In Toscana 1.365 positività e 25 decessi. Calo, seppur lievissimo, dei ricoveri: 6 in meno

Continua ad allungarsi il triste elenco delle vittime del coronavirus: nelle ultime 24 ore, nella provincia di Prato, altri quattro decessi con il totale che sale a 374. Tutti uomini e tutti ricoverati all'ospedale Santo Stefano i deceduti: un cinquantanovenne e un settantunenne di Prato, un settantaseienne e un settantottenne di Poggio a Caiano. I nuovi contagi sono 111, e il bilancio passa a 15.383. Sono i dati del bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 19 marzo, per delineare il nuovo quadro dell'emergenza sanitaria. 1.365 i casi e 25 i decessi: 18 uomini e 7 donne, età media 79 anni. In Toscana i positivi sono 179.488 e i morti 5.041. Gli ultimi contagi sono emersi dall'analisi di circa 23mila tamponi: escludendo i test di controllo, l'indice di positività è al 12,3 per cento. Lievissima diminuzione del numero dei pazienti ricoverati negli ospedali toscani: rispetto a ieri, se ne contano 6 in meno per un totale di 1.694, 246 dei quali in terapia intensiva. A Prato, nell'area Covid del Santo Stefano, ci sono 144 letti occupati su 160, mentre in terapia intensiva sono tutti occupati i 20 posti disponibili; tutto pieno anche il centro La Melagrana che conta 42 letti e un solo posto libero, dei 40 a disposizione, al centro Pegaso. Un migliaio le persone dichiarate guarite, e per tutte si tratta di guarigione virale, vale a dire il tampone di controllo risultato negativo. Ad oggi sono 148.808 le persone che si sono lasciate il coronavirus alle spalle.





