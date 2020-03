15.03.2020 h 18:40 commenti

Coronavirus, altri nove tamponi positivi a Prato: il totale sale a 42 casi

Un 58enne di Montemurlo ricoverato in gravi condizioni al Santo Stefano. Continua a crescere anche in Toscana il numero dei contagiati: nel bollettino di oggi sono 151 in più rispetto a ieri mentre i morti salgono a dieci

Nove casi di positività al coronavirus in più a Prato oggi 15 marzo rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di sette. L'Asl, nel suo bollettino, che non coincide con quello della Regione, parla invece di sei nuovi contagiati tra i quali un uomo di 58 anni di Montemurlo, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano. In ospedale ricoverati anche gli altri cinque casi, tutti in buone condizioni: si tratta di un uomo di 59 anni e uno di 77 di Prato, di una donna di 80 anni di Prato, un 80enne di Montemurlo e un uomo di 79 anni di Carmignano.

Il totale sale quindi a 42 contagiati. In Toscana, invece, oggi sono stati 151 i nuovi casi positivi a ventiquattro ore dal precedente bollettino emesso dalla Regione. Il totale toscano sale dunque a 781 contagiati dall’inizio dell’emergenza, di questi 282 sono al momento i ricoverati in ospedale, di cui 107 in terapia intensiva.

I numeri che fotografano la situazione toscana a domenica 15 marzo sono quelli che l'assessorato al diritto alla salute ha trasmesso entro le 16.30 al ministero.

Di 781 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non necessariamente sempre corrisponde con quella di residenza: 162 Firenze, 79 Pistoia, 42 Prato (totale Asl centro: 283), 130 Lucca, 108 Massa-Carrara, 71 Pisa, 50 Livorno (totale Asl nord ovest: 359), 38 Grosseto, 60 Siena, 41 Arezzo (totale sud est: 139).

Dal monitoraggio giornaliero, il dato è in questo caso quello a mezzogiorno di oggi, sono invece 7.443 (1.259 in più in ventiquattro ore) le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 3.725 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di quest’ultimi sono 2.163 nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 142 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 277 nella sud est (Arezzo - Siena – Grosseto). Gli altri 3.718 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 573 nella Asl Centro, 1.632 nell’Asl Nord Ovest e 1.513 nell’Asl Sud Est.