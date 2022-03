22.03.2022 h 14:33 commenti

Coronavirus, altri due morti nell'area pratese: il numero delle vittime sale a 790

Deceduti un uomo di 67 anni e una donna di 86. I nuovi casi sono 244 su scala provinciale e 6.778 su scala regionale con un tasso di positività del 67 per cento se si escludono i controlli. In aumento il numero dei ricoveri

Un uomo di 67 anni, di Carmignano, deceduto all'ospedale Santo Stefano, e una donna di 86 anni deceduta nella sua abitazione a Prato: sono le ultime due vittime del Covid nella provincia di Prato dove il numero dei morti, da inizio pandemia, sale a 790. E' quanto riporta il bollettino diffuso oggi, martedì 22 marzo, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana. I due decessi registrati nella provincia di Prato si aggiungono ai 18 in tutto il territorio regionale: le vittime – 10 uomini e 10 donne – avevano un'età media di 81 anni. Il totale dei morti, in Toscana, arriva a 9.365.

Sul fronte dei contagi, ne sono stati rilevati 6.778 su scala regionale e 244 su scala provinciale. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di oltre 42mila tamponi con un tasso di positività del 67 per cento escludendo i controlli.

Aumenta il numero dei ricoveri: 757 i pazienti nei reparti Covid degli ospedali toscani contro i 736 di ieri, mentre sono stabili – 33 – i pazienti nelle terapie intensive.

Quasi 50mila in tutta la Toscana le persone in isolamento perché positive ma con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o perché entrate in contatto con soggetti contagiati.



