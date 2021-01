11.01.2021 h 14:10 commenti

Coronavirus: altri due morti nell'area pratese e 24 nuovi casi

E' durata due giorni la tregua sui decessi. Ad oggi si contano 263 vittime, mentre le positività arrivano a quota 10.731. In Toscana altri 379 casi e 29 decessi. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore (15 a Prato, 5 a Montemurlo, 2 a Cantagallo, uno a Vaiano e uno a Vernio). A questo dato si aggiunge, dopo due giorni di tregua, quello dei decessi: l'epidemia, infatti, ha fatto altre due vittime. Si tratta di due donne, entrambe pratesi: una di 62 anni, ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi, l'altra di 91 anni, ospite del centro La Melagrana. Ad oggi, lunedì 11 gennaio, sono 10.731 le positività e 263 i morti. E' quanto si rileva dal bollettino diffuso dalla Regione. In Toscana i nuovi casi sono 379 e le morti 29: 11 uomini e 18 donne, età media 83 anni. Dall'inizio della pandemia si contano su scala regionale 125.330 casi e 3.884 decessi, cifre che fanno della Toscana la dodicesima regione in Italia per numerosità di positivi e undicesima per tasso di mortalità.

5.650 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: positivo il 6,7 per cento; percentuale che supera il 18 per cento se dal numero complessivo si sottrae quello dei tamponi di controllo.

In aumento i ricoveri in ospedale: oggi sono 24 più di ieri. Nel dettaglio, 933 i ricoverati, 144 dei quali in terapia intensiva.

Oltre ventimila i toscani in quarantena perché risultati positivi o perché entrati in contatto con soggetti malati di coronavirus. Rispetto a ieri, infine, sono 431 le persone in più dichiarate guarite per un totale che supera quota 112mila da quando è iniziata la pandemia.



