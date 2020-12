18.12.2020 h 14:14 commenti

Coronavirus, altri due decessi a Prato. I nuovi casi sono 43: superata la quota di 10mila contagi

Le vittime sono un uomo di 93 anni di Carmignano e uno di 73 di Poggio a Caiano. In Toscana sono 514 le nuove positività e 42 i decessi. Ancora in calo i ricoveri in ospedale e in aumento le guarigioni

La provincia di Prato ha superato quota diecimila contagi da coronavirus. Ad oggi, venerdì 18 dicembre, sono 10.029, cifra raggiunta con i 43 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore: 33 a Prato, 5 a Montemurlo, 3 a Vaiano, uno a Cantagallo e uno a Carmignano. Continua a salire anche il numero dei decessi: altre due le vittime dell'infezione con il totale che passa a 229. Si tratta di un uomo di 93 anni di Carmignano, deceduto nella sua abitazione, e di un uomo di 73 anni di Poggio a Caiano che, invece, era ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Sono questi i dati forniti dalla Regione nel consueto bollettino diffuso per dare conto dell'andamento della pandemia. In Toscana i nuovi casi 543 (quasi 11.500 i tamponi) e i decessi 42. Le ultime vittime sono 28 uomini e 14 donne con un'età media di 85 anni. Dall'inizio della pandemia, sono 114.760 i contagi in tutta la Regione e 3.390 i decessi. Continua a diminuire la presenza negli ospedali: sono 1200 i pazienti, 61 in meno di ieri: di questi, sono 191 quelli ricoverati in terapia intensiva. A Prato sono 92 i posti letto occupati in area Covid, ieri erano 95; in terapia intensiva, invece, i pazienti erano 10 ieri mentre oggi sono 12. A questi si aggiungono 33 ricoverati al vecchio ospedale e 42 alla struttura La Melagrana a Narnali. Sale il numero delle guarigioni: 1.213 le persone che si sono lasciate il coronavirus alle spalle o perché risultate negative al tampone di controllo o perché divenute asintomatiche. Per quanto riguarda le quarantene, sono poco meno di 40mila le persone che stanno osservato tale periodo perché positive ma senza bisogno di cure ospedaliere oppure perché entrate in contatto con positivi.