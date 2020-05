21.05.2020 h 16:28 commenti

Coronavirus, altri due casi a Prato. In Toscana 10mila contagiati e più di mille morti

In tutta la provincia di Prato sono 557 le persone colpite dall'infezione e 45 i decessi. L'andamento delle ultime 24 ore mostra ulteriori segnali di speranza: più guariti, meno ricoverati

Diecimila casi di coronavirus in Toscana e più di mille morti, precisamente 1.004. Sono i dati che più di tutto il resto saltano agli occhi scorrendo il bollettino che la Regione ha diffuso oggi, giovedì 21 maggio. Diciotto le nuove positività emerse dall'analisi di poco più di 4mila tamponi e che portano il bilancio alla cifra tonda di 10mila e 6 le vittime, 5 uomini e una donna con una età media di 82 anni.

Le ultime 24 ore aumentano il quadro confortante per la provincia di Prato: 2 i nuovi casi, totale 557, e nessun vittima con il bilancio che dunque resta fermo a 45.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia per numerosità dei casi – 268 ogni 100mila abitanti – e all'undicesimo per tasso di mortalità, 27 vittime ogni 100mila residenti.

Ulteriori segnali di forte speranza arrivano dalle guarigioni che sono il 3,7 per cento in più di ieri: altre 252 persone sono completamente guarite o divenute asintomatiche dopo essere state curate. Al momento, in tutta la Toscana, sono 7.119, il 71,2 per cento dei casi, i guariti, mentre i pazienti ancora affetti dal virus sono 1.877, l'11,3 per cento in meno in appena 24 ore.

Uno sguardo anche alla situazione negli ospedali: 210 i ricoverati, 13 meno di ieri, 41 dei quali in terapia intensiva. Per i ricoveri totali, si tratta del punto più basso raggiunto dal 12 marzo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus