Coronavirus, altri 95 nuovi contagi e due morti nella provincia di Prato: un uomo di 45 anni e una donna di 65

In tutta la Toscana 676 casi e 21 vittime. Il bollettino della Regione segnala anche un ulteriore calo del numero dei ricoveri che oggi sono 44 in meno. Tasso di positività dei tamponi, esclusi quelli di controllo, al 7,3 per cento

Sono 95 i nuovi casi di coronavirus e due i morti nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore: un uomo di 45 anni, di origine cinese, e una donna di 65, entrambi deceduti a Firenze, il primo all'ospedale di Careggi e la seconda all'ospedale Santa Maria Annunziata. I contagi diventano ad oggi 21.238 mentre il numero delle vittime sale 535. Sono questi i dati contenuti nel bollettino diffuso oggi, sabato 8 maggio, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana dove i nuovi casi sono 676 (232.536 in tutto) e i morti 21 (6.373 in tutto). Le ultime vittime sono 15 uomini e 6 donne, età media 76 anni.

I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di poco meno di 23mila tamponi tra rapidi e molecolari con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 7,3 per cento.

Cala ancora il numero dei ricoveri: i reparti Covid degli ospedali toscani contano 1.108 pazienti, le terapie intensive 214; ieri ce n'erano complessivamente 44 in più. La situaizone a Prato: al Santo Stefano occupati 119 dei 129 letti disponibili in area Covid e 19 dei 20 letti disponibili in rianimazione; al centro La Melagrana occupati 40 letti su 42, 18 su 23 al vecchio ospedale e 46 su 58 al centro Pegaso.













