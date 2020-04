04.04.2020 h 16:50 commenti

Coronavirus, altri 9 casi nella provincia di Prato: secondo la Regione ora sono 332

Il bilancio della Regione Toscana dovrà essere comparato con quello della Asl Toscana centro visto che i due bollettini non sono mai in sintonia. Nelle ultime 24 ore nessun decesso a Prato: il numero delle vittime resta fermo a 18

Aumenta il numero dei contagi nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino della Regione Toscana diffuso nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, sono 9 in più i pazienti affetti da coronavirus con il totale che passa da 323 a 332. Si tratta, come ogni giorno, di un dato che deve essere comparato con quello della Asl Toscana centro visto che i due bollettini riportano sempre numeri diversi creando non poca confusione nell'aggiornamento del bilancio quotidiano; solo in serata sarà possibile fare la comparazione. C'è da dire, analizzando i numeri forniti dalla Regione, che l'aumento delle ultime ore è contenuto e riflette il rallentamento registrato in Toscana dove i nuovi casi sono 173, 53 meno di ieri. In tutta la regione si contano al momento 5.672 contagi. In lieve calo il numero dei decessi: 18 oggi – nessuno a Prato – contro i 22 di ieri. In Toscana le morti salgono a 308 e nell'area pratese restano ferme a 18.

Un piccolo passo indietro lo registrano i ricoveri: i pazienti assistiti negli ospedali toscani sono 28 meno di ieri, precisamente 1.415 e di questi 286 sono in terapia intensiva.

Migliora, seppur di poco, il quadro delle guarigioni: 10 in più con il totale delle guarigioni cliniche che sale a 223 e quello delle guarigioni virali che sale a 87. I casi attualmente positivi sono 5.054.

Sono 3.426 i tamponi effettuati ieri, circa 300 in meno dell'ultimo bilancio; dal primo febbraio quasi 50mila complessivamente i test ai cittadini toscani. Il forte incremento rispetto ai giorni scorsi si spiega con il maggior numero di laboratori in grado di analizzare i tamponi e con l'analisi fatta a tappeto nelle rsa.

Il conteggio sull'isolamento domiciliare indica in 15.237 le persone attualmente in quarantena, 7.230 delle quali nella zona di riferimento della Asl Toscana centro, vale a dire le province di Prato, Firenze e Pistoia.







