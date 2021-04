19.04.2021 h 14:13 commenti

Coronavirus, altri 79 contagi: l'incidenza resta sempre alta. Tre i morti

Numeri ancora troppo alti nella provincia di Prato che dall'inizio dell'emergenza sanitaria conta 19.526 casi. Sale ancora il numero delle vittime: 481 il totale ad oggi. In Toscana 771 nuove positività e 31 decessi. In aumento i ricoveri

Sono 79 i contagi da coronavirus nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore, un numero ancora troppo alto che conferma una delle incidenze più alte a livello nazionale e ancora molto sopra la fatidica soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti che, in teoria, fa di un territorio una zona rossa. Si allunga ancora il numero delle vittime: altre 3 con il bilancio che sale a 481, mentre quello dei casi supera quota 19.500. Le vittime sono un pratese di 72 anni e un vaianese di 89 deceduti al Santo Stefano e una donna di Prato di 94 anni morta nella sua abitazione.

E' questo l'andamento dell'emergenza sanitaria stando al bollettino diffuso oggi, lunedì 19 aprile, dalla Regione per fare il punto in Toscana dove si contano 771 nuove positività (totale 217.349) e 31 decessi (totale 5.883). Le ultime vittime sono 20 uomini e 11 donne, età media 83 anni.

Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di circa 11mila tamponi con un tassodi positività, esclusi i controlli, in crescita al 18,7 per cento.

Aumenta il numero dei ricoveri: in appena 24 ore sono 49 in più rispetto a ieri i letti occupati negli ospedali toscani per un totale di 1.850, 273 dei quali in terapia intensiva. Un migliaio, invece, le persone dichiarate guarite a tutti gli effetti, risultate cioè negative al doppio tampone di controllo.



